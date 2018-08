Um dos Centenos é farsante

Ao resumir a responsabilidade da crise da Grécia às suas “más políticas”, Centeno retirou da equação as responsabilidades da União, do euro e da banca. O que o obriga a igual raciocínio para Portugal, responsabilizando o PS pelo nosso resgate e dando à austeridade do PSD e do CDS o crédito pela recuperação. Quanto ao resto do seu vídeo aos gregos, é um insultuoso exercício de cinismo. A recuperação económica da Grécia é patética. Tem o mais baixo crescimento da Europa, e o aumento das exportações não impediu que a balança comercial continuasse negativa e até tenha piorado nos últimos tempos. Destruiu 27% da sua riqueza durante a crise e recuperou apenas 3% com a intervenção. O desemprego está nos 20% (42% entre os jovens), e a tímida recuperação fez-se à custa de trabalho temporário e em part-time. Os salários caíram 20%, o salário mínimo foi reduzido e foi introduzido um salário abaixo dele para jovens. Um terço da população vive em risco de pobreza e um quarto em privação material severa. Grandes reformas, como o combate à fuga ao Fisco e à corrupção ou o desmantelamento de monopólios e a modernização do Estado e da máquina fiscal, ficaram por fazer. Em vez disso, aplicou-se a receita ideológica de sempre, sejam quais forem os problemas do país intervencionado.

