Ainda a normalização?

Não conheço nenhum argumento racional eficaz contra um racista. Como se explica que um negro ou um cigano não é moral e culturalmente inferior a um branco? O debate é, à partida, a assunção de uma derrota. Porque é suposto a Humanidade ir construindo alguns consensos civilizacionais. Quando voltamos a estes debates tornamos aceitável o que já não o era. A tolerância ilimitada com os intolerantes põe a tolerância em perigo, como nos explicou Karl Popper. Permitir que os inimigos da liberdade a usem para a esmagar é suicídio. Por isso, o meu problema com a pressão contra a vinda de Le Pen à Web Summit não é de princípio. Vivo bem com o uso de todos os meios legais e democráticos para combater neofascistas. Não devemos permitir que a gritaria do seu ódio cale os debates sérios sobre a Europa, a imigração ou a globalização, não os convidando. Coisa bem diferente é impedir que outros os convidem.

