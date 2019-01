Temos, em Portugal, duas economias. Na primeira, privada, temos empresas. Inseridas em cadeias de valor, vivem do valor que acrescentam, o único que podem distribuir: salários, para os trabalhadores, e lucros, para os empresários.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)