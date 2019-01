‘Brexit’ Time

Parece que há políticos conservadores do Reino Unido, esse antigo pilar, que acreditam que podem converter o país numa nova Singapura. Infere-se que depois de um hard ‘Brexit’, que só os defensores da saída preferem. Até há pouco tempo, tanto Theresa May como os seus ministros, incluindo Jeremy Hunt, não eram desta opinião. Por isso se empenharam num acordo com a União Europeia que suavizasse a catástrofe que aguarda os britânicos depois da saída, o empobrecimento acelerado, a instabilidade política e financeira e a queda da libra. Eis que o dito Hunt resolveu fazer um discurso em que se cola a Boris Johnson e Jacob Rees-Mogg, dois hard brexiters, e acena com o eldorado singapurense.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)