Como perder e ganhar um marido

Gostei muito de “Assim Nasce uma Estrela”. Deveria chamar-se “assim morre uma estrela”. O filme é de Bradley Cooper, um daqueles homens altos e bonitos que é um excelente ator e um expedito e inteligente realizador. E, ainda por cima, cantor e compositor de alguns dos temas musicais do filme. Too much. Se houvesse justiça neste mundo, deveria ser trucidado pelos críticos e pelo público, ou pelo menos pelos críticos, para mostrar que ninguém merece ter tanto talento. Ou ter tudo. Incluindo uma mulher modelo de topo. Além do sucesso de público e de bilheteira, raras foram as vozes que não reconheceram as qualidades do filme. Mais se estranha a unanimidade pelo facto de o filme ser um bom e velho melodrama, um criador de furtivas lágrimas que conta uma história de amor com um fim trágico. Nada existe de mais afastado da pós-moderníssima sensibilidade do que a história de amor.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)