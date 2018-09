A revolução das mulheres

Eis uma pergunta indecente no “Quora”: como hei de mostrar o pénis à minha criada? Se pesquisar no Google a resposta à pergunta sobre os perigos do laptop no colo, logo aparecem respostas e conselhos sobre o modo de proteger o pénis das radiações e de o “manter fresco” dado o calor irradiado pelo computador. Se introduzir a palavra pénis no Google, verá a quantidade de textos, propostas, especulações, todas dirigidas para um fim, proteger o órgão. Não existe equivalente para o sexo oposto. As mulheres não estão muito preocupadas em proteger a vagina ou em considerá-la sacrossanta e digna de ser preservada como o santo graal. Talvez devessem fazê-lo.

