O Bloco em choque

Bloco chique entrou em choque. Depois de cavalgar as ondas de um sucesso inigualável nos outros partidos, protegido pelos socialistas, tolerado pelos comunistas graças aos socialistas, o Bloco, inchado de húbris, preparava-se para ser Governo com o PS. E, de repente, tolamente, descobriu o pecado original da esquerda radical. Não se trata apenas do moralismo bloquista, que obrigava o pecador PS a portar-se bem, ou da inexperiência da líder e apaniguados, ou da ingenuidade do vereador Robles, ou das mil desculpas que o partido inventou para se explicar. Trata-se, neste caso português, da razão essencial e primária pela qual o comunismo falhou. E pela qual as novas esquerdas, armadas com a sua censura ética para todo o serviço, falharão.

