Coisas que podem acontecer em 2019 sem que possamos fazer nada de nada para o evitar

O mais provável, embora não faça qualquer sentido, é 2019 ter 365 dias. Na verdade, 365 é um número que não lembra a ninguém, assim do tipo daqueles arranjados pelos economistas para parecerem muito científicos e que depois, vai-se a ver, não são nada do que era previsto. Alguém que se dê ao trabalho de contar os dias todos do ano pode chegar ao fim e verificar que não são nada 365, mas sim um número mais lógico, tipo 350 ou 400 ou assim. A principal razão para eu desconfiar deste número 365 é ele não ser divisível por nada, nem por 7, que é o número de dias da semana, nem por 12, que é o número de meses de um ano, nem por 52, que é o número de semanas do ano. Só é divisível por 5, que é o número de dedos que temos na mão. Mas o resultado é 73, o que quer dizer que seria necessário juntar 36 pessoas e um maneta para obtermos os ditos 365.

