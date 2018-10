Justiça desportiva enganou-se, o Cavaco contra Marcelo é que vai jogar-se à porta fechada

Por um lamentável lapso de que me penitencio, embora a informação me tenha sido dada por uma fonte credível, que nem que me enforquem posso revelar não ser o doutor Marques Mendes, uma vez que esse foi enganado pela mesma fonte, por sua vez enganada por um bebedouro de água daqueles que se têm de carregar numa patilha metálica para esguichar, devido a esse lamentável lapso, dizia, criou-se a ideia errada de que o jogo que opõe o Sport Lisboa e Benfica ao Futebol Clube do Porto e que pode decidir várias coisas, entre as quais quem ganha e quem perde, se realizaria à porta fechada. Ora isso seria um dano irreparável para o clube da Luz, assim daqueles danos maiores que o senhor João Capela provoca, segundo as avisadas palavras do senhor Rui Vitória, bem como uma deceção extraordinária para a águia Vitória (não é parente de Rui, já que nunca ouvi dizer que ele fosse uma águia), uma vez que o pássaro teria de voar para o boneco.

