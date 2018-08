Estamos todos a postos para substituir Rui Rio e, até, Santana no seu novo partido

Eu já disse ao próprio Rui Rio, ao Marcelo, ao Pedro Passos Coelho, ao Pedro Duarte, ao Santana Lopes, ao Marques Mendes, ao Miguel Relvas, ao Cavaco Silva e àquele militante que apoia sempre o líder do PSD, cujo nome agora me escapa, que estou perfeitamente apto, pronto e determinado a substituir o líder do PSD, seja ele quem for. No caso de ser Rui Rio, tenho excelentes argumentos; no caso de ser outro qualquer, não me faltam excelente argumentos.

