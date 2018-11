E assim vai o mundo

Há opiniões para todos os gostos e gostos para todas as opiniões (estes últimos foram inventados pela rede social presidida por Zuckerberg). Nunca tanta gente pôde expressar a sua opinião tão livre e rapidamente. As primaveras árabes não teriam sido possíveis sem as redes sociais e o recente protesto francês contra Macron também não. Segundo alguns analistas, Bolsonaro deve-lhes a eleição e é numa rede social que Trump anuncia as suas ideias (há quem garanta que não se trata propriamente de ideias, mas isso não altera em nada o facto de ser lá que ele as anuncia). Vivemos a época de maior liberdade opinativa de que há memória na História. Paradoxalmente, é essa mesma época que vê aumentar o número dos que se queixam de não poder fazê-lo.

