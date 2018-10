Leitor hipócrita e amigo! Aos abrigos!

René Descartes enganou-se em várias coisas. Acontece aos melhores. Nesta ter-se-á enganado redondamente: “O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo.” Não tendo nós vivido no século XVII — século em que Descartes viveu e se pronunciou sobre a questão do bom senso — talvez possamos, num esforço caritativo, pôr a hipótese de na altura tudo ter corrido particularmente bem. Não correu. Há até um livro do historiador Hugh Trevor-Roper, autor do conhecido “Os Últimos Dias de Hitler”, cujo título é “A Crise Geral do Século XVII”.

