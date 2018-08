1% para a cultura...

Deixemo-nos de panos quentes. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que encontrar uma criatura de Deus a ler um livro no Metro. Quem diz Metro, diz comboio, barco, avião ou qualquer outro meio de transporte, incluindo bicicleta. Por falar em bicicleta, ocorre-me uma história do meu pai que era um homem que lia muito. Viviam-se os tempos do pós-guerra. Numa reunião da oposição olhanense, discutia-se a miséria nacional. Porque a verdade é esta.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)