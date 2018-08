Este país não é para cardíacos

Continuando portanto na poesia... Álvaro de Campos: “Lisboa com suas casas/ De várias cores,/ Lisboa com suas casas/ De várias cores,/ Lisboa com suas casas/De várias cores.../ À força de diferente, isto é monótono.” Assim o fogo que continua a serpentear alegrete pela serra de Monchique e que, enquanto alinhavo estas linhas, alastra já a Portimão e Silves. Isto é monótono, de facto — e não “de fato”, como passou a ser moda agora grafar em documentos oficiais, para não falar dos oficiosos.

