As mentiras da nutrição

Somos ‘bombardeados’ diariamente com conselhos nutricionais, coma muito disto, não coma nada daquilo, isto vai prevenir o cancro e outras desgraças, aquilo vai, de certeza, fazer com que o seu risco de saúde seja agravado não sei quantas vezes.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)