O mundo a arder

“‘The Colony’ é a história da América cantada sob a perspetiva da consciência coletiva colonial branca. Os coros funcionam como contraponto à voz principal: um coro de gente que sofreu e continua a sofrer às mãos do invasor e opressor. Vozes despojadas de linguagem e reduzidas a uivar, relegadas para um segundo plano, mas constituindo, ainda assim, os alicerces da canção e, por extensão metafórica, deste país.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)