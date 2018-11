13 canções, “13 Rivers”. Parece fácil demais descrever assim o 19º álbum a solo de Richard Thompson. E é fácil demais, apesar de ser o próprio a fazê-lo. O motivo talvez seja — confessa-o no seu website — não compreender como funciona o processo criativo: “Por vezes, escrevemos canções sem perceber acerca do que são; supomos que tratam de coisas que vivemos mas acabam por resultar de modo diferente, ocupam um mundo alternativo. Refletem as nossas circunstâncias mas também esse outro mundo. Imagino que seja uma bizarra existência paralela à minha vida. É frequente olhar para uma canção concluída e interrogar-me acerca do que raio haveria dentro de mim.”

