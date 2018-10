O que sabemos agora

“Quando fazemos alguma coisa durante bastante tempo, é fácil acabarmos a discutir com o nosso próprio passado. Não tinha nenhum interesse em gravar um disco cujo lema fosse: ‘Lembram-se deste tipo? Este disco irá recordar-vos de quando gostavam dele.’ Não é essa a vida que vivo. Queria gravar um álbum que, anteriormente, não pudéssemos ter gravado. Acerca do que sabemos agora, de como agora nos sentimos e do que amanhã faremos.” Há, obviamente, algo seriamente errado no hipotético lema que Elvis Costello refere no texto de apresentação de “Look Now”:

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)