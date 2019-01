Soprar velas nem sempre promete longevidade

Os 20 anos do euro foram comemorados com alguma displicência. Artigos evocativos, champanhe discreto, e percebe-se a razão: o estado atual da União Monetária não recomenda fulgores. E, apesar das vergonhas recentes, foi até hoje um sucesso. Existiu, o que é sucesso suficiente, pois nem todos achavam que isso fosse possível. Como lembra “The Economist” na sua peça muito cética, Milton Friedman tinha anunciado, qual profeta da desgraça, que dez anos depois da sua inauguração o euro morreria e arrastaria consigo a União Europeia. Previsão falhada.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)