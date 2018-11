Nem dentro nem fora, e como todos perdem

Dois ministros responsáveis pelo ‘Brexit’ demitidos em seis meses, o Governo dividido, a bancada conservadora revoltada, a coligação maioritária esfarelada, as oposições em choque com May, o ‘Brexit’ tornou-se uma lotaria. Começou mal e acabará mal, com a União Europeia a responder da pior forma à sua maior crise de sempre.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)