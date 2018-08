E se os aliados passarem a ser os inimigos?

Há qualquer coisa de estranho e revelador na forma como Trump lida com a crise turca. O pretexto foi a prisão de um pastor norte-americano em território turco, acusado de ser cúmplice do ex-amigo e agora rival e ódio de estimação de Erdogan, Fetullah Gülen. Assunto aparentemente banal, mas a Casa Branca lançou sanções contra um Estado que é um dos aliados mais importantes dos EUA na zona, onde tem feito parte do anel EUA-Israel-Arábia Saudita contra o Irão, e que constitui uma das fronteiras da NATO. As sanções económicas desencadearam o pânico entre os bancos europeus e as empresas internacionais que investiram na Turquia, precipitando a desvalorização da lira, que este ano já caiu mais de 40% e que pode não ter ainda chegado ao fundo, e fazendo disparar o peso da dívida externa titulada em divisas.

