Os dados estão lançados

Ainda agora 2019 dá os primeiros passos, mas neste início de ano eleitoral, com europeias, legislativas e regionais, os dados políticos começam a jogar-se com grande intensidade. A sondagem da Eurosondagem que o Expresso divulga esta semana traz vários dados muito interessantes e que nos ajudam a compreender melhor o que se vai passar nos próximos tempos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)