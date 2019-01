O seu julgamento

“(...) Existimos, temos um produto a mostrar, podemos e devemos ser julgados. O julgamento, como é óbvio, não nos compete. Será o leitor a decidir, será o público — aceitando-nos (ou não) orgulhando-se (ou não) de nós, desculpando (ou não) os nossos erros, compreendendo (ou não) as razões das nossas omissões — quem assegurará (ou não) o nosso êxito. (...) O nº 1 do Expresso aqui está.” 46 anos depois deste primeiro editorial do nosso jornal, o nº 2410 do semanário aqui está, hoje, nas suas mãos. Com mais 1365 edições do Expresso Diário já publicadas. Com informação permanente nas plataformas digitais. Com a mesma identidade firmada, o mesmo propósito de serviço ao leitor, a mesma abertura ao novo. Hoje estamos nas bancas dentro de um saco de papel, por razões ambientais, e com um novo preço de capa, porque o jornalismo independente de qualidade exige financiamento. Mas sabemos que é a qualidade editorial do que publicamos que continuará a merecer (ou não) a sua preferência. Pelo seu julgamento até hoje, obrigado por estes 46 anos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)