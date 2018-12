O que 2018 nos trouxe

Há quase quatro décadas que a redação do Expresso se reúne anualmente, por esta altura, para escolher as figuras e acontecimentos, nacionais e internacionais, do ano que passou. Os tempos mudaram mas esta é uma tradição que se mantém. Como facilmente se percebe nesta edição do jornal, a escolha deste ano recaiu em figuras e acontecimentos muito diversos e até de significado oposto. Mas que acabam, num olhar mais fino, por ter alguns pontos que os ligam.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)