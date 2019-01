O PSD teve um ataque de inteligência artificial

Visto do espaço, é hilariante. Visto na terra, é deprimente. O PSD está a cindir-se à pancada no meio da rua, numa luta que não é fratricida porque ali não há irmãos. A legitimidade de ir a eleições pertence a Rui Rio, mesmo que seja para perder. Aliás, ele nunca contou ganhar o governo em 2019. Nem conseguiria.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)