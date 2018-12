Lisboa não sejas francesa

O sistema só pode controlar o regime muito tempo quando representa o interesse coletivo e não o particular, quando pratica a política do bem comum e não a política da gestão comum. Esta expressão de fim de ano, a das ‘forças inorgânicas’, apavora o sistema porque é incontrolável: elas não têm rosto próprio nem rosto que tenham mandatado. O fiasco das manifestações de ontem dos ‘coletes amarelos’ não é uma vitória dos fatos escuros de gravatas azuis. É só um alívio de uma sexta-feira à tarde.

