A sombra da bananeira

Ora vire duas páginas e leia a notícia nesta edição sobre o crescimento de membros de extrema-direita entre os guardas das prisões. Leia-a até ao fim, por favor, para ver a violência com que eles atuam e para pôr em perspetiva a súbita escalada de motins e protesto em prisões portuguesas, que esta semana foram controlados com holofotes e disparos de balas de borracha. Depois volte aqui e recomece no segundo parágrafo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)