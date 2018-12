O triunfalismo do PS sobre a escarpa do PSD

OPS está cheio de gás, cheio de verve, cheio até de si próprio. Este sábado vai tudo para a rua de folhetos na mão, numa ação que envolve os deputados socialistas de todos os distritos, acenando, beijando e rindo, em modo dê-cá-um-beijo-minha-senhora, é a campanha eleitoral, é o discurso da construção de um triunfo, é a ambição não verbalizada de uma maioria absoluta no próximo outono. Como contamos nesta edição, a tinta do Orçamento final estava ainda fresca quando já secava a tinta do folheto que propagandeia as suas medidas, as tais que, juram, não são eleitoralistas. Tanto são que estão na propaganda oficial: passes sociais, IVA da Cultura, manuais escolares, fim do pagamento especial por conta…

