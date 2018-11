“Qual é a necessidade?”

Talvez uma pessoa se defina melhor pelo número de vezes em que diz não do que pelo número de vezes em que diz sim. Sobretudo se o sim for consentir. Sobretudo se o não for tomar posição. Leia o título deste texto, pergunta que pode ser colocada sobre quase tudo que, dependendo da resposta, pode ser sempre quase nada. Talvez uma pessoa se defina pela resposta que a cada vez lhe dá. E decidir ser o leão ou o carneiro.

