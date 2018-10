Sem emenda

Segundo um dito antigo, o Homem é o único animal que cai duas vezes no mesmo buraco. A avaliar pela vasta operação imobiliária que se prepara para a Serra de Carnaxide, temos que pensar que o Homem – e talvez particularmente o português – é o único animal que cai, não duas, mas 6, 7 ou 8 vezes no mesmo buraco.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)