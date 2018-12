O Reino convida

A situação não podia ser mais século XXI. Um grupo de influencers das redes sociais levados a passear de Boeing particular até ao Mar Vermelho, onde será construído um resort eco-upa-hiperluxo-não-sei-quê, tudo isto no âmbito de uma corrida de Fórmula E em que os carros só usam energia elétrica, pelo país que é o maior exportador de petróleo do mundo. Estava tudo feliz. Como não estar? Bloggers e instagramers na casa dos 20 anos a serem tratados como reizinhos, embora colocassem o ar enjoado de quem obviamente merece aquilo e muito mais. Esta era a cena. Mas não a leitura. A minha pelo menos.

