Viver é esperar na fila

As filas são uma tentativa para que não nos matemos numa dinâmica de caos e representam um desejo interior de justiça — seja nas lojas ou no trânsito, onde o stresse está presente e a pior das situações é haver duas pessoas com razão — o que pode desbaratar numa gritaria “eu é que tenho prioridade para entrar, desvia-te”, “sai, que sou eu”. Aconteceu-me há dias. Minutos depois perguntava o que me tinha acontecido. Stresse Traumático de Fila... O facto das filas já não se chamarem bichas não lhes tirou uma certa queda para o arraial.

