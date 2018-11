Orgasmos cerebrais sussurrados

Há mais de um ano que evito este tema. Esperei que desaparecesse. Há modismos digitais que são tão parvos que esperamos que o tempo trate do assunto. Mas não. Cresceu ainda mais e fiquei sem recuo: não podia privar os leitores do assunto ou pensariam que estava a perder olho para uma novidade que já nem o é. Assim e sem mais demoras: “orgasmos cerebrais” diz-vos alguma coisa? Vídeos de ASMR? Pois bem, são miúdas/senhoras (essencialmente) que gravam umas cenas no YouTube a sussurrarem, tamborilarem dedos, comerem, lambuzarem-se de mel e a amachucarem papel. Quem os vê obsessivamente diz que lhes provoca um arrepio/formigueiro no cocuruto que se expande pelo corpo e fica sonolento, ajudando a combater a depressão. E não tem nada a ver com sexo. Sendo assim, está explicado. The end.

