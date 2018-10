Inveja e imortalidade

Voltei ao Facebook por uns dias, mas arrependi-me. Em poucas horas já estava envolvido em polémicas, a ser insultado e a insultar, a ter inesperados aplausos/apupos vindos simultaneamente de comentadores da extrema-esquerda e da extrema-direita e a ter de explicar que estavam a ler mal o que me pareciam ser evidências. Abri o Instagram e constatei como nessa rede social a minha vida era perfeita, linda e viajada e sem esse tipo de miséria injuriosa. É que quando se fala “em redes sociais” há que saber distinguir. No Instagram temos uma existência diferente. Até dizem que lá se inaugurou o que hoje se chama “A Era da Inveja”. Um mundo tão perfeito que chegamos a ter inveja das vidas dos nossos próprios avatares que nitidamente estão melhores que nós — dado que é apenas um best of dos nossos momentos aperfeiçoados em pose e com filtros. No mínimo. Há quem minta e forje uma vida alternativa. Isto não foi inventado agora aqui por mim. São os cientistas comportamentais que dizem. E está longe de ser inócuo.

