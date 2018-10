Bolsonaro vai acabar com o planeta

Diz-se no Brasil que Bolsonaro é o candidato dos três bês: bala, bíblia e boi. A bala para executar os vagabundos criminosos, a bíblia da IURD que o apoia na eleição e o boi dos grandes fazendeiros que querem mais terras. Entre atropelos aos direitos humanos, fanatismo religioso com o fim do Estado laico e o desmatamento da Amazónia, venha o diabo e escolha. Mas não haja dúvidas: o bê mais difícil de reverter é mesmo o do boi. Bolsonaro pode ser uma ‘moda’ de quatro anos (se não acabar com a Constituição democrática), mas assim que caírem as frágeis fronteiras que impedem o avanço de fazendeiros e madeireiros na Amazónia já nada os fará parar. E isso tem a ver com todos nós. Sim, é a tal história da Amazónia ser da Humanidade. O planeta vai sufocar sem ela.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)