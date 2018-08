A felicidade finlandesa é da boa?

Esta não é muito óbvia. A Finlândia foi considera pelas Nações Unidas o país mais feliz do mundo no World Happiness Report de 2018 (destronando a Noruega, Dinamarca e o seu hygge e mais terminologia new age felicidade-fofinha). Assim, aqui estamos, numa esplanada de Helsínquia, agosto, dia de semana, apascentados perante uma calma um pouco perturbadora, lusco-fusco às 22h, loiras de cabelo apanhado a passar de bicicleta como pirilampos, e arrisco perguntar a um latagão finlandês que está no meu grupo — parecido com o Ragnar da série “Vikings”, como a maioria dos que me rodeiam — que tal é viver no país mais feliz do mundo. “Isso é uma porcaria. Nós não somos assim felizes. Nós estamos sempre a queixar-nos por causa de tudo, temos coisas na cabeça, e há algo que é preciso não esquecer: somos muito, muito tímidos”. Ora, estava dado o mote, com toque de ironia: os finlandeses não tinham ficado lá muito felizes com o tal prémio de top one da felicidade. O destino seguinte deste grupo de homens e mulheres era uma festa de aniversário numa sauna onde se iria beber até quase cair e depois um restaurante onde se iria comer até quase colapsar. E atesto a veracidade. Sem bebida são tímidos. Com bebida? O que acontece na sauna fica na sauna.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)