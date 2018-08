TAD, TDS e TA — Trump a enlouquecer o mundo

A imprensa internacional garante que há uma epidemia de TDS e TAD a atacar o mundo. Consultei o Google, analisei os sintomas um a um e fiquei sem dúvidas. Sofro das duas condições em forma aguda — e não, não estou a brincar. Chegou o momento de fazer um detox urgente em nome da sanidade que me resta. Mas vamos por partes. TDS — Trump Derangement Syndrome (Síndrome de Enlouquecimento por Trump, numa hipótese de tradução) foi uma expressão que ouvi pela primeira vez ao atual Presidente norte-americano num tuíte para atacar os seus detratores, ali pela altura do figurão que fez no encontro de Helsínquia com Putin. A ideia não foi dele, mas começou a utilizar este termo, em público, para tentar retirar autoridade aos argumentos dos seus detratores, querendo assim mostrar que a questão não estava no que diziam, mas sim numa incapacidade de ver o que fosse de positivo desde que viesse de Trump.

