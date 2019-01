Sou heterossexual

Devo confessar, apesar de a confissão já não ser obrigatória, que hesitei muito em escrever esta crónica. Só o título pode ser sentido como provocatório, estilo ainda há homens e mulheres “normais”, que pensam coisas más sobre a orientação sexual de cada um. Ou poderia dizer que até tenho amigos e amigas homossexuais, trato-os muito bem, vêm jantar cá a casa e nunca aconteceu nada de mal. Ou seja, sou tão bonzinho e compreensivo que a aceitação da diferença faz parte do meu código de valores. Ou concordar com uma versão que ouvi há uns dias sobre o papel do lóbi homossexual nos negócios, na política, na cultura e até na justiça.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)