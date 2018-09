Fim de curso

Meus caros, não sei porque é que me escolheram para falar em nome de todos, nesta cerimónia de entrega dos diplomas do nosso curso. Sou um dos que acabaram com a média mais baixa. Mas sei que o fizeram por votação secreta. Espero não vos desiludir, vão gostar de ouvir algumas coisas e não vão gostar de ouvir outras.

Entrámos para aqui juntos há cinco anos, uns porque sabiam que era isto que queriam, outros porque os pais os pressionaram, outros porque pensaram que, se para aqui viessem, iam ter uma vida mais fácil.