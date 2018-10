OE veste Prada ou pardo?

Os grandes problemas económicos de Portugal são: na área pública o défice, a dívida e para alguns um excessivo peso da economia pública em alguns sectores. Na área privada das famílias o seu endividamento privado, a educação científica e técnico-profissional, o envelhecimento e a poupança. Na área das empresas o investimento e a produtividade. Agora digam-me se são estes os problemas que são tratados no orçamento (OE). Com algumas exceções penso que não.

