Dos pobres para os ricos

Grande medida: o Bloco de Esquerda exigiu a redução das propinas do ensino superior. Igual para todos! Bonito... E o Governo acedeu solicito porque é mais uma medida que beneficia 300 mil! Tanto ricos como pobres. Gosto destas medidas: carrega-se nos combustíveis dos mais remediados para financiar as propinas dos que mais podem. Esquerda?

