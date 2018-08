Na série “The Education of Max Bickford”, Richard Dreyfuss (professor Max Bickford) desempenha o papel de um professor e diretor da escola onde a filha é estudante. Num dos episódios, o líder dos estudantes conservadores convidou um político assaz reacionário e de tendências xenófobas. A filha do professor Max logo se opôs à ideia, defendendo que dar a possibilidade de deixar o cavalheiro exprimir as suas retrógradas opiniões era indigno e contrário ao que uma escola devia transmitir aos alunos. O pai, porém, querendo dar uma lição sobre liberdade decidiu receber o político. Nesse dia, a filha liderava o grupo contestatário que se opunha à entrada nas instalações, mas o pai, usando até de alguma força, opôs-se à barragem e abriu as portas ao político reaça. O auditório estava apinhado e confrontavam-se uma filha contestatária e o seu pai, diretor, que dava coito e palco ao indesejado político.

