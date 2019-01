Meu caro D. Manuel Clemente, venho por este meio contar-lhe a história do hífen, que faz parte da tradição da revista que finalizou a minha formação, a “Atlântico”. Ali aprendi com outros (Ramos, Mexia, Lomba, Mendes da Silva, Marques de Almeida, entre outros) a defender a ideia de liberal-conservador. Não éramos liberais nem conservadores, mas sim liberais-conservadores como Constant. O hífen contava, e conta. Na época, as disputas eram com os libertários que caíam na idolatria do mercado. Esta idolatria elevava um facto insofismável (o mercado é o melhor instrumento de produção e distribuição de riqueza) à condição de princípio moral: o fluxo do mercado é intrinsecamente bom. Sucede que o mercado é como o motor do carro, é uma força poderosa mas amoral. Necessita da ação moral dos travões e do volante da república. Daí, meu caro, a importância do hífen: liberal, sim, mas ao serviço de uma comunidade. O indivíduo não vive isolado dentro de fluxos virtuais, vive em família debaixo da proteção do bairro, da cidade, do país. O resultado do desprezo pelo hífen, aliás, está agora à vista de todos: o capitalismo websummiter é uma entidade intangível, flutuante, apátrida e, em consequência, está desligado das comunidades. O problema, repare, não é a desigualdade (uma comparação relativa inevitável), mas sim o empobrecimento da maioria (um dado absoluto).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)