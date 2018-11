Não vás ao engano

O trabalho voluntário é para salvar pobres no Chade. O trabalho voluntário não é para algo tão poderoso como a Web Summit. Este bazar internético está repleto de jovens “voluntários” que fazem trabalho de formiguinha braçal: acartam caixas e depois, dobradas ou de cócoras, tiram e põem coisas dentro das caixas, etc. Este trabalho devia ser pago e não é. Os organizadores, que recebem milhões dos meus impostos e que representam o sector que mais enriqueceu no mundo, jogam com o charme trendy e clean deste capitalismo geek para conseguir junto destes jovens mão de obra gratuita. Esta miudagem tem dezoito ou vinte anos e não sabe o que é a vida. Quem organiza sabe e, por isso, devia ter vergonha. Esta cultura do trabalho grátis em eventos que geram milhões é vergonhosa, tal como é vergonhoso aquilo que se segue na vida destes jovens: a cultura dos estágios não remunerados. Não pagar condignamente é indecente. Não pagar é abjeto.

Para ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)