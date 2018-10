O dente e o croissant

A grande clivagem ocidental está a passar no centro da minha vidinha. Sinto-me cada vez mais perdido entre a cidade rica, aberta e hipster onde moro e os bairros pobres, fechados e ex-operários de onde vim. Vou fazer quarenta anos, julgava que este choque tão bem descrito por Ferrante tinha ficado para trás. Mas a roda da história é mesmo assim. Imaginem o meu sábado: vou de manhã ao meu bairro clandestino, que está a ficar velho e cheio de velhos sozinhos. A velhice é triste. A velhice na pobreza parte o coração. A velhice na pobreza e com Parkinson ou Alzheimer é desumanidade. Querem fazer voluntariado e salvar o mundo? Não precisam de ir para a Síria, passem nos bairros entre Sacavém e Vila Franca. Há aqui muita gente para ajudar. Precisam de ajuda domiciliária, económica, médica, mas também ajuda mediática e política. Estas pessoas sentem-se sozinhas e não representadas, até porque o PCP perdeu força. O declínio do PCP também é o declínio da minha gente, o que me deixa, como podem calcular, numa posição ambígua.

