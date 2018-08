Demência e solidão

Estou a passar numa das ruas principais da vila. Alguém me chama: ‘Ó senhor, pode vir aqui?’ É uma velhota de idade indefinível, tanto pode ter uns sessenta decadentes como uns notáveis oitenta. Com aquela permanente típica da terceira idade (o cabelo forma um capacete prussiano) e uma roupa igualmente indefinível (leggings que parecem funcionar como pijama), está parada junto à janela do rés do chão onde mora. Baixo o capuz do casaco, aproximo-me. ‘Por favor, ajude-me! A porta acolá fechou com a chave do lado de dentro. Tem de pular aqui a janela, entrar-me em casa e abrir a porta!’ Acho estranho. Não há nela susto ou nervos. Tem uma voz ausente. Está a pedir a um estranho que entre em sua casa, mas fala como se estivesse a pedir uma bica no café do costume. Penso no óbvio ululante: os tições do Alzheimer estão a queimar-lhe a orla exterior da consciência.

