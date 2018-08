Democracia na praia

Passo férias na região de Aveiro. Já vou tratando por tu o farol e a ria, esse contrato único entre mar e homem. É engraçado como posso fazer um resumo da nossa história recente olhando apenas para a arquitetura que me rodeia nestas localidades à beira-mar e à beira-ria. Onde antes havia gafarias e casebres de pescadores há agora casas de férias. Onde antes havia secas dos bacalhaus, que ficavam virados ao sol como painéis solares, há agora prédios. Como todas as localidades da nossa costa (com a exceção do Alentejo), estas terras conheceram a febre imobiliária. Podemos identificar as diferentes décadas da febre. Há diferentes camadas de arquitetura tal como existem diferentes camadas geológicas de solo: há prédios dos anos 70 e sobretudo prédios cavaquistas dos anos 80 e prédios guterristas dos anos 90. Agora surgem os prédios ou recuperações dos anos 10.

