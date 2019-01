Vítimas silenciosas: crianças esquecidas no meio da violência doméstica

A violência doméstica, a exposição à mesma de que as crianças são vítima e a frequente desvalorização deste tipo de situações por parte da Justiça são o tema que o psicólogo clínico e forense Mauro Paulino aborda na segunda das duas crónicas bimensais de janeiro no Expresso Diário

Na passada quinta-feira, 17 de janeiro, a TVI transmitiu uma reportagem das jornalistas Sara Bento e Ana Leal sobre violência doméstica e a exposição das crianças à violência interparental, com base no caso de Manuel Maria Carilho e Bárbara Guimarães. Foram reveladas imagens de 2014 aceites como prova em Tribunal e que constam no processo que condenou o antigo ministro da Cultura por violência doméstica.