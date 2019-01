A emancipação burocrática

A crítica e as políticas de representação devem encontrar-se mas não são uma e a mesma coisa

Quando rebentou nas redes sociais a polémica sobre as listas de “melhores do ano” do diário Público iniciada pelos curadores João Mourão e Luís Silva (e na sexta-feira transformada em texto no mesmo jornal) fui olhar de novo a escolha que eu próprio tinha elaborado para o jornal EXPRESSO pela mesma altura. Descobri então que havia preenchido todos os critérios da equidade, ou pelo menos os que davam origem ao desconforto da dupla e à agitação geral. A minha lista incluía mulheres, várias exposições a norte do Mondego, mostras coletivas e exposições de artistas estrangeiros, como se tivesse sido elaborada com um cálculo rigoroso. Acontece que não foi. Reconhecê-lo é também uma tentativa de clarificar aquilo que vejo como um emaranhado de equívocos em relação ao papel da crítica cultural.



Não que não constate que a sociedade portuguesa não trata de maneira paritária homens e mulheres; que nunca deixou de ser tendencialmente heteronormativa; ou porque me sinta obrigado a uma solidariedade corporativa com as pessoas visadas, de quem não sou mais amigo do que dos signatários do texto.



Também não sou apreciador da designação, mas as listas dos “melhores do ano” na imprensa são uma liturgia sem a qual talvez não acontecesse o natal nem se mudasse de ano. Tendem como tal a despertar as mais polarizadas reações que vão desde aquelas que as veem como exercícios potencialmente simplistas e desvalorizáveis aos que exigem delas as mais variadas pedagogias: o combate à macrocefalia lisboeta; a expressão mediática das minorias; e uma democraticidade com tantos critérios que elas, porque limitadas quantitativamente, não podem oferecer.



A própria expressão “Melhores do ano” é vista como um comprovativo do carácter potencialmente autoritário de uma crítica que se assuma como exercício valorativo. Entendamo-nos, desde logo, sobre esta acusação. Não deveria ser necessário explicar a pessoas familiarizadas com a flexibilidade da linguagem que essa expressão é cativa da subjetividade inevitável da(s) pessoas(s) que assinam a lista (no caso do Público, um homem e uma mulher) e da amplitude do que se vê, que nunca é a totalidade do que há para ver, e que nos dias que correm está bastante limitado pelas diminuídas condições logísticas que permitem ver.



Mas quem exige de forma tão premente a pluralidade das subjetividades tem ainda a obrigação de valorizar, desde logo, a possibilidade de a subjetividade individual de cada crítico se poder manifestar sem o garrote de prioridades políticas não imediatamente artísticas (sintomaticamente, nunca se fala nesta discussão da arte ela própria, mas de artistas) que quem exerce a crítica pode ou não colocar no topo das suas preocupações (lembremo-nos que há outras desigualdades e outros excluídos).



A questão central do elenco um tanto heteróclito de reivindicações enunciado pelo texto de Silva e Mourão (curadores da Kunsthalle Lissabon cuja lamentação por não terem sido escolhidas exposições coletivas é um pouco estranha vinda de quem dirige uma instituição que produz sobretudo exposições individuais) é, porém, outra. Ela não aceita que uma escolha hierarquizada não se submeta a uma política de género, ou melhor dizendo que não seja, na prática, sua subsidiária. E aqui claudica a aparente evidência de todo o edifício argumentativo, quer no que toca à política de género quer no que respeita à vocação da crítica. No primeiro caso, porque uma biopolítica excessivamente assente no binómio homem/mulher é um jogo simplista que não cobre as inúmeras nuances da construção sexual ou identitária e não é muito menos normativa, por paradoxal que pareça. Depois, porque, embora o campo artístico, a arte e a sua crítica sejam territórios de conflito identitário (como aliás os media, a escola, as empresas, ou, p. ex. a família) a sua vocação não é delimitável a uma fábrica de identidades. Por outro lado, os mecanismos misóginos que fazem com que um concelho de administração de uma empresa seja totalmente composto por homens não são imediatamente traduzíveis para os critérios e equilíbrios de poder no campo da arte sujeitos a condições identitárias, ideológicas, institucionais e económicas com uma complexidade específica, onde o género ou as opções sexuais não são necessariamente os critérios que definem, p.ex., nem os compadrios nem as exclusões.



Porque, de modo mais prosaico, um(a) crítico(a) que tenha de fazer contas ao género dos criadores no momento em que elabora uma lista do ano já não está a relacionar-se com propostas artísticas mas com o perfil do “mensageiro” que as disponibiliza. Claro que um algoritmo que misturasse adequadamente os critérios identitários enunciados neste texto elegeria num ápice a exposição do ano. Provavelmente ninguém a teria apreciado ou a achado digna de nota enquanto proposição artística, mas no limite da argumentação só essa satisfaria perfeitamente uma visão que corre o risco de transformar o programa da emancipação numa aplicação burocrática de valores realmente progressistas.