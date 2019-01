Montenegro na piscina dos grandes

Em política, quem quer marcar posição muito cedo acaba como lebre. E as lebres acabam como presas muito fáceis

Luís Montenegro não deu um passo em frente e dois à retaguarda. Talvez fosse essa a sua intenção, a de perder uma batalha pontual para marcar posição numa guerra adiada. Para isso acontecer, teria de ter deixado alguma marca neste processo, sem ser um vago esbracejar e meia dúzia de protestos sobre o local, a hora e o método de voto de um Conselho Nacional.